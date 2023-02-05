غادرت مكان عملها في دوحة عرمون ولم تعد...

غادرت مكان عملها في دوحة عرمون ولم تعد...



عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: ياسمين زهير العيتاني (مواليد عام 2000، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 28-01-2023 مكان عملها في دوحة عرمون ولم تعد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الإتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 818503 -05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.