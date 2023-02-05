فقد أثرهم خلال اشتداد العاصفة.. رحلة إلى الثلج كادت تنتهي بمأساة لولا تدخل الدفاع المدني

العثور على ثلاثة أشخاص فقد اثرهم خلال اشتداد العاصفة الثلجية



تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد عملية مسح شامل لاعالي جبال عيون السيمان وفقرا- كفردبيان استمرت لساعتين من الزمن، من العثور على ثلاثة أشخاص فقد اثرهم خلال اشتداد العاصفة الثلجية في تلك المنطقة. وقد تم التأكد من انهم بصحة جيدة.



وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة 13:20 من ظهر اليوم الواقع في 2023/02/05 بلاغا يفيد عن فقدان ثلاثة أشخاص كانوا ضمن مجموعة من الشبان (حوالي 30 شخصا أعمارهم تتراوح ما بين 17 و20 عاما) توجهوا الى منطقة عيون السيمان وفقرا - كفردبيان في حافلة أقلتهم من مخيم برج البراجنة لقضاء يومهم على الثلوج.



وعند اشتداد العاصفة قرروا العودة، إلا أن ثلاثة منهم لم يعثر لهم على أي اثر. عندها اتصل رفاقهم بغرفة عمليات الدفاع المدني طلبا للنجدة. فما كان من العناصر إلا التوجه فورا الى المكان المحدد، ومواصلة البحث إلى أن تم العثور عليهم عند الساعة 15:15 واعادتهم الى الحافلة ليعودوا ادراجهم بسلام.



توازيا حدث ان أصيب أحد الركاب بوعكة صحية نتيجة البرد القارس خلال انتظار رفاقه داخل الباص فسارع عناصر الدفاع المدني لاغاثته ونقله الى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج اللازم.