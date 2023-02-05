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الجيش أوقف متسللًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سهل مرجعيون

الجيش أوقف متسللًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سهل مرجعيون



أوقفت مخابرات الجيش اللبناني - مكتب مرجعيون المدعو ع.ض. لتسلله من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاراضي اللبنانية عبر سهل مرجعيون.



وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.