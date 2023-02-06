إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية

بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية

الجيش أوقف متسللًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سهل مرجعيون