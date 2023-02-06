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بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية

أمن وقضاء
2023-02-06 | 00:54
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بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية
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بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية

بعد الهزة الأرضية التي شهدناها... الدفاع المدني ينشر إرشادات وقائية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني بالإرشادات الواجب إتباعها قبل وأثناء وبعد الهزات الأرضية. وجاء بها ما يلي:

قبل الهزة:

مراقبة الأغراض في البيت أو في المكتب:
- تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل خزانة، ثريات، رفوف، صور وأشياء ثقيلة.
- تصليح التشققات في المبنى والأسلاك الكهربائية.

تحديد أماكن آمنة في الداخل:
- تحت الطاولات القوية الصنع أو بجانب حائط داخلي - زاوية.
- بعيدًا عن الزجاج والمرايا وكل ما يمكن أن يتكسر.
 
تحديد أماكن آمنة في الخارج:
- بعيدًا عن الأبنية والأشجار وأعمدة الهاتف والكهرباء.
- عدم التوجه إلى المناطق الساحلية خوفًا من حدوث تسونامي. التوجه على الفور إلى مناطق مرتفعة، يجب البقاء بعيدًا عن الأنهر والجداول التي تؤدي إلى البحر. 

التحضيرات:
- حضر طريقة الخروج في حالة الطوارىء.
- في حال تشتت العائلة خلال الكارثة خصوصًا إن كان الأولاد في المدرسة، إتفق مسبقًا على مكان للإلتقاء مع معرفة بمن الإتصال خارج البلدة. التأكد من أن الجميع على علم بهذه الإستعدادات وإجراء تمارين عليها دوريًا.
- تحضير حقيبة طوارئ وحقيبة إسعافات أولية مع الأدوية اللازمة إذا وجدت.
 
أثناء حصول الهزة:

كيف تتصرف اذا كنت في الداخل:
- لا تبادر إلى الخروج أو النزول إلى الملجأ فالبقاء في الداخل أسلم.
- إحتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.
- إبتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف والثريات.
- غط رأسك ووجهك بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.
- إقطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.
- لا تستعمل المصعد الكهربائي.

كيف تتصرف إذا كنت خارج المنزل، في الهواء الطلق:
- إبتعد عن المباني والأسوار بمعدل إرتفاعها، ولا تختبىء تحت الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.

كيف تتصرف إذا كنت داخل أماكن عامة:
- لا تندفع نحو باب الخروج تجنبًا للإزدحام وابحث عن مخارج الطوارىء.
- إبتعد عن أي شيء قابل للسقوط.

كيف تتصرف إذا كنت داخل السيارة:
- تجنب القيادة المتهورة فالتحكم بالمقود يصبح أمرًا صعبًا.
- إركن سيارتك إلى يمين الطريق بعيدًا عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، تسهيلًا لمرور سيارات الإنقاذ.
- لا تحاول عبور الجسور أو الإحتماء تحتها و داخل الأنفاق.

كيف تتصرف إذا كنت في المصعد:
- إكبس الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد وغادر بالسرعة القصوى عبر السلالم الداخلية باتجاه الأماكن الآمنة.

بعد حصول الهزة:

إذا كنت مصابًا:
- حافظ على هدوئك وتجنب صدمات الخوف والهلع.
- حاول لفت الإنتباه إلى مكان وجودك بأي أسلوب.
- بادر بإخلاء الموجودين وفقًا للخطة المرسومة مسبقًا.

إذا لم تتعرض لأي إصابة:
- تفقد جميع أفراد العائلة.
- إذا لديك الخبرة قم بإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الصغيرة.
- إقطع جميع مصادر الطاقة.
- إعمل على إخلاء المصابين إذا كانت حياتهم في خطر.
- لا تلمس الأسلاك المتدلية.
- لا تستعمل الهاتف إلا في الحالات الطارئة وبخاصة الخلوي في حال تسرب الغاز ولكي لا تتعطل الشبكة.
- إستمع إلى الراديو وتقيد بتعليمات الجهات المختصة.
- إستعد لحدوث هزات إرتدادية وغادر المنزل قبل حدوثها.

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