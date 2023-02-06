الجيش: توقيف مواطن في كفركلا لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان

الجيش: توقيف مواطن في كفركلا لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان



بتاريخ 5/2/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفركلا المواطن (ع. ض.) لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان، وذلك بعد فراره بتاريخ 20/7/2002 من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منطقة الوزاني.



وكان الموقوف قد فر بتاريخ 13/6/2000 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر بوابة جدار كفركلا وأوقف لدى اجتيازه السياج التقني عائدًا منها بتاريخ 23/6/2002.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.