بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟

بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟

عمد عدد من المواطنين في طرابلس والمحيط والبقاع وبعض المناطق الاخرى، بعد حصول الهزة الارضية، الى إطلاق النار في الهواء لايقاظ المواطنين خوفا من تكرار الهزات وحصول اضرار.



وبثت مآذن المساجد آيات قرآنية وأدعية ، وخرج عدد من المواطنين من منازلهم الى الشارع خوفا، رغم الأمطار والهواء العاصف وشدة البرد.

اشارة الى ان اطلاق النار في الهواء هو ايضا خطر خوفا من الرصاص الطائش.