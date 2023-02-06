إنقاذ مواطنين إحتجزوا داخل ڤان في زوق مكايل

إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات في زوطر الشرقية

إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات في زوطر الشرقية

بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟