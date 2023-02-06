إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات في زوطر الشرقية

إلقاء القبض على عصابة سرقة كابلات في زوطر الشرقية



أعلنت بلدية زوطر الشرقية في بيان أنه أثناء قيام شرطة بلدية زوطر الشرقية بدورية روتينية في البلدة وضواحيها مساء أمس، تمكنت من رصد عصابة تقوم بسرقة كابلات ترانسات الكهرباء مقابل نبعة علمان وطاردتهم بمساعدة الأهالي، حتى ألقي القبض عليهم من قبل مخابرات الجيش.