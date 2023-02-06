زَحل شير في العاقورة قطع الطريق التي تربط المنطقة بقرطبا! (فيديو)

زَحل شير في العاقورة قطع الطريق التي تربط المنطقة بقرطبا! (فيديو)

قُطعت الطريق التي تربط العاقورة بقرطبا، بعد أن زَحَل شير في العاقورة مقتلعا أعمدة الكهرباء.



ولم يُعرف إن كان السبب هو الهزة الأرضية أم الطقس العاصف.