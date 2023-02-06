ضبط كميّة كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصّلاحية وفاسدة

ضبط كميّة كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصّلاحية وفاسدة

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخصَين مجهولَين ببيع مواد غذائية منتهية الصّلاحية داخل أحد المستودعات في بلدة مجدلا – عكّار.



على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورطين وتوقيفهم.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شّعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَي المشتبه فيهما ومكان المستودع المستخدم من قِبلهما، وهما المدعوان:



ف. ع. د. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) مستثمر المستودع

ح. ع. (من مواليد عام 1986، لبناني) مندوب المبيعات



بتاريخ 27-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت دورية من الشّعبة المستودع المذكور في بلدة مجدلا واوقفت المذكورَين بداخله.



تمّ ضبط كميّة كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصّلاحية وفاسدة (جبنة، معكرونة، زيت زيتون، خلّ، مكعّبات شوربة الدّجاج، ربّ البندورة، مايونيز، كتشاب...)



بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بنصف ثمنها.



تمّ تلف المواد الغذائية الفاسدة في المهجر الصحي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.