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البيطار يؤجل كافة جلسات الإستجواب في قضية إنفجار مرفأ بيروت
أمن وقضاء
2023-02-06 | 05:23
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البيطار يؤجل كافة جلسات الإستجواب في قضية إنفجار مرفأ بيروت
البيطار يؤجل كافة جلسات الإستجواب في قضية إنفجار مرفأ بيروت
أرجأ المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الإثنين كافة جلسات لإستجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه لإستئناف التحقيق الشهر الماضي، ما أثار في حينه أزمة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي.
وقال بيطار لصحافيين من مكتبه في قصر العدل في بيروت إنه قرر تأجيل كل جلسات الإستجواب المحددة في شباط كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم إعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
وأوضح أن التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما.
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إنفجار مرفأ بيروت
طارق البيطار
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