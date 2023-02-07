دعاوى بحقّ النائب العام التمييزي

يتقدّم وكلاء الإدعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة ٤ آب، بسلسلة دعاوى ومراجعات تباعاً، تصدّياً للمخالفات القانونية الجسيمة التي يرتكبها النائب العام التمييزي المتنحي في هذه القضية؛ ومن تلك الدعاوى والمراجعات:



- دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لابطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم؛



- كتاب موجه الى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لإتخاذ القرارات المناسبة بحقه؛



- شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة؛



بالإضافة الى دعاوى ومراجعات أُخرى سيُعلن عنها في حينه.