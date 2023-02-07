مجهولون سرقوا محتويات محول الكهرباء في البداوي

مجهولون سرقوا محتويات محول الكهرباء في البداوي



أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة كابلات ومعدات محول الكهرباء في البداوي الموجود في جوار مدرسة الروضة مقابل مدرسة البداوي الرسمية للصبيان.



وقد إنقطعت الكهرباء عن المنطقة. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في حادثة السرقة.