دهم معملٍ للألبان والأجبان في دير عمار... أجبان معفّنة وأوساخ

دهم معملٍ للألبان والأجبان في دير عمار... أجبان معفّنة وأوساخ

في إطار الجهود التي تبذلها المديريّة العامّة لأمن الدّولة في الحفاظ على الأمن الغذائيّ والاجتماعيّ، قامت دوريّة من مكتب المنية الضنّيّة – الشمال، بمؤازرة مندوبي وزارة الاقتصاد في دهم معملٍ للألبان والأجبان في بلدة دير عمار - قضاء المنية، عائد للمدعوّ (أ.خ.)، حيث تبيّن وجود أجبان معفّنة وأوساخ في المعمل، ويقوم عمّاله بتصنيع الألبان من موادّ جيلاتينيّة غير صالحة.



وتمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر وتنظيم محضر قضائيّ بحقّ صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.