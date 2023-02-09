قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود القاصر: إبراهيم أحمد السح (مواليد عام 2011، سوري) الذّي غادر منذ تاريخ 5/2/2023 منزل ذويه الكائن في النبي يوشع - المنية ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 462094-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.