أمن الدولة: إنذارات ومحاضر ضبط بحقّ عدد من أصحاب المولّدات

تمّ توجيه إنذارات وتحرير محاضر ضبط بحقّ مخالفين من أصحاب المولّدات في النبطيّة وجبل لبنان وبيروت.وذلك خلال جولة لدوريّات من أمن الدّولة على أصحاب المولّدات برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد.