البعثة اللبنانية المرسلة للمشاركة في عمليات البحث في تركيا عادت إلى لبنان

أعلن الجيش عبر حسابه على تويتر أن بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من إسطنبول - تركيا، بعد انتهاء المهمة التي كلفت بها.