قوى الأمن: توقيف عصابة تنشط بترويج العملة المزيفة في قضاء بنت جبيل

قوى الأمن: توقيف عصابة تنشط بترويج العملة المزيفة في قضاء بنت جبيل



بتاريخ 23-1-2023، أقدم عدة أشخاص على ترويج عملة مزيفة من فئة /100/ دولار أميركي لدى عدد من المؤسسات بطريقة إحتيالية عالية الإحتراف، وذلك في بلدات قضاء بنت جبيل منها: تبنين، كونين، رميش، بنت جبيل وحاريص.



وبناء عليه، كثفت مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم كل من:

- م. ش. (مواليد عام 2003، لبناني)

- ع. خ. (مواليد عام 2003، مصري)

- م. خ. (مواليد عام 2003، مصري)

- ف. ح. (مواليد عام 1984، سوري)

- ح. ع. (مواليد عام 1992، لبناني).



وبعد رصد ومراقبة دقيقة وبعملية متزامنة، تمكنت دوريات من هذه المفرزة من الإطباق عليهم وتوقيفهم في بلدات بنت جبيل، مارون الراس وعيترون، وضبطت بحوزتهم مبلغ مزيّف عبارة عن /800/ دولار أميركي من فئة الـ/100/$.



وقد أودعوا مع المضبوطات مخفر بنت جبيل لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.