إحتكاك كهربائي تسبب باندلاع حريق بسيارة في حلبا

إحتكاك كهربائي تسبب باندلاع حريق بسيارة في حلبا



إندلع حريق بسيارة مرسيدس بيضاء اللون بجانب سوبرماركت علي بابا في حلبا العكارية جراء إحتكاك كهربائي.



وقد هرعت على الفور عناصر مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني ومتطوعوه إلى مكان الحريق وعملوا على إخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.