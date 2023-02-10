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المساعدون القضائيون أعلنوا التوقف عن إجراء الجلسات باستثناء المتعلقة بالموقوفين بدءًا من الإثنين

أمن وقضاء
2023-02-10 | 08:49
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المساعدون القضائيون أعلنوا التوقف عن إجراء الجلسات باستثناء المتعلقة بالموقوفين بدءًا من الإثنين
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المساعدون القضائيون أعلنوا التوقف عن إجراء الجلسات باستثناء المتعلقة بالموقوفين بدءًا من الإثنين

المساعدون القضائيون أعلنوا التوقف عن إجراء الجلسات باستثناء المتعلقة بالموقوفين بدءًا من الإثنين

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان أنه "نظرًا لما يتعرض له موظفو القطاع العام، خصوصًا المساعدون القضائيون الذين واصلوا الجد بكفاحهم المستمر لتسيير مرفق العدل والعدالة، علمًا أنهم الوحيدين الذين لم يتوقفوا عن العمل كليًا كسائر القطاعات العامة، ونظرًا للحالة المأسوية التي وصلنا إليها بدءًا بارتفاع الأسعار وتحليق الدولار وصولًا إلى الإنحطاط في المستوى المعيشي والتغطية الطبية والإستشفائية للموظفين الذين باتوا يتعرضون للإهانات المعنوية والمادية على أبواب المستشفيات التي لا تستقبل الموظف المريض إلا بعد أن يدفع المبالغ الطائلة قبل الدخول، والتي لا يستحوذ منها سوى على حفنة صغيرة لا تكفيه أجرة إنتقال لإيصاله إلى المستشفى، ونظرًا للأوضاع الراهنة وعدم تمكن الموظف من الوصول إلى عمله بسبب غلاء كلفة الإنتقال، قرر المساعدون القضائيون في لبنان التوقف عن إجراء الجلسات باستثناء جلسات الموقوفين فقط إبتداءً من يوم الإثنين الواقع فيه 13/2/2023، على أن يترك الخيار لرئيس القلم في كل محكمة وللموظفين التابعين له تنظيم الحضور والمناوبة، وعلى أن تبقى إجتماعات اللجان مفتوحة لمواكبة كل جديد".

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