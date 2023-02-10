إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين

إليكم تفاصيل ما حصل...

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن اطلاق النار الذي سمع عصرا في منطقة عائشة بكار بالقرب من مستشفى العناية بالطفل والام ومسجد القصار في بيروت، هو على خلفية الاشكال الذي وقع منذ يومين بين عدد من أصحاب المولدات في المنطقة، وتجدد عصر اليوم.



وتسبب الاشكال بإصابة شخصين.