الدفاع المدني: مواصلة البحث عن جثة لسيدة سورية في نهر القاسمية

الدفاع المدني: مواصلة البحث عن جثة لسيدة سورية في نهر القاسمية



أعلن الدفاع المدني في بيان أنه إستنادًا إلى مراسلة من فرع المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي حول وجود جثة لسيدة سورية الجنسية في نهر القاسمية، باشر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، بمؤزارة عناصر من قوى الأمن الداخلي، منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل برًا وبحرًا عن الجثة في محيط نهر القاسمية، إلا انه لم يتم العثور عليها حتى الساعة.



وما زالت عمليات البحث مستمرة إلى أن يتم العثور على الجثة وسحبها من المياه.

