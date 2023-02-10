في أبي سمراء... قتيل وجريحان إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار

إليكم تفاصيل ما حصل...

قتل شاب سوري وسقط جريحان في أبي سمراء – طرابلس، إثر إشكال حصل عصر اليوم، بين عدد من الشبان وعاملين لدى أحد المولدات في أبي سمرا، تطور إلى إطلاق نار، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وقد حضرت القوى الأمنية وتعمل على ملاحقة مطلق النار.