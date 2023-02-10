الجيش: توقيف مواطنين إثنين لوجود عدة مذكرات توقيف بحقهما في منطقة صبرا-مدخل المخيم

الجيش: توقيف مواطنين إثنين لوجود عدة مذكرات توقيف بحقهما في منطقة صبرا-مدخل المخيم



بتاريخ 10/2/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا-مدخل المخيم المواطنين (ف.ش.) و(م.ح.) لوجود مذكرات توقيف بحقهما ولتأليفهما عصابة مسلحة تقوم بتعاطي المخدرات وترويجها، وتجارة الأسلحة الحربية، وافتعال الإشكالات، وفرض الخوات، وسرقة الدراجات النارية.



وكان الأول قد أقدم في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه شخص ما أدى إلى مقتله، وضبط في حوزته مسدس حربي.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.