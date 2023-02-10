الجيش: توقيف لبنانيين إثنين وسوري لسرقتهم محولات وكابلات كهربائية في مشاريع القاع

الجيش: توقيف لبنانيين إثنين وسوري لسرقتهم محولات وكابلات كهربائية في مشاريع القاع



بتاريخ 10/2/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشاريع القاع لبنانيين إثنين وسوريًا واحدًا لإقدامهم على سرقة عدد كبير من المحولات والكابلات الكهربائية في المنطقة وإخفائها عبر طمرها تحت الأرض.



كما ضبطت آلية فان وبيك آب يستخدمونهما في نقل المسروقات، ومحولًا كهربائيًا كان مطمورًا تحت الأرض.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.