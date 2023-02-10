توقيف 5 أشخاص في عائشة بكار لتبادُلهم إطلاق النار أثناء إشكالات وقعت بينهم

الجيش: التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 / 2 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة عائشة بكار 5 أشخاص لتبادُلهم إطلاق النار أثناء إشكالات وقعت بينهم بتواريخ سابقة، ما أدى إلى إصابة أشخاص ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين، كما ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان وعدد من المماشط وكمية من الذخيرة العائدة لهم.



وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.