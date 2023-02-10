دهم منازل في منطقة التدريب - أبي سمراء... وهذا ما جرى ضبطه (صور)

الجيش: دهم منازل في منطقة التدريب - أبي سمراء إثر إشكال عائلي

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 / 2 /2023، وعلى اثر إشكال عائلي وقع في منطقة التدريب - أبي سمراء في مدينة طرابلس ونتجَ عنه مقتل شخص وإصابة آخر، دهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار وضبطت آليتين نوع جيب وسلاحين حربيين نوع كلاشينكوف ورمانة يدوية وعددًا من المماشط وكمية من الذخيرة.



وبحسب البيان، فقد سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.