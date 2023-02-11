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يروّج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في صور ومحيطها... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
2023-02-11 | 05:19
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يروّج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في صور ومحيطها... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مدينة صور ومحيطها.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ي. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني) وتبيّن أنه من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا تجارة المخدرات، بحسب ما افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتاريخ 06-02-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامته في بلدة البرج الشمالي، فعملت على مداهمته وتوقيفه في داخله. وبتفتيش المنزل، تم ضبط حوالى 2 كلغ من حشيشة الكيف موضبة داخل أكياس من القماش والنايلون، 2480 حبة كبتاغون موضبة بطريقة احترافية داخل مكبّرَيْن للصوت، ميزان الكتروني، دفتر ورق لف سجائر، و3 هواتف خلوية.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مدينه صور ومحيطها.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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