الجيش: تدريب مشترك مع الجيش الأميركي

استمرار التدريب المشترك بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي. يتخلل التدريب مناورات ورمايات وتمارين قتالية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Z7uLAMqtXf
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 11, 2023
استمرار التدريب المشترك بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي. يتخلل التدريب مناورات ورمايات وتمارين قتالية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Z7uLAMqtXf