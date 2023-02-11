الجيش: تدريب مشترك مع الجيش الأميركي

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابه على تويتر، استمرار التدريب المشترك بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي، لافتة الى أن التدريب يتخلل مناورات ورمايات وتمارين قتالية.