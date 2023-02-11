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الجيش: توقيف شخصين في منطقة طريق الجديدة لمشاركتهما في إشكال عائشة بكار امس

توقيف شخصين في منطقة طريق الجديدة لمشاركتهما في إشكال عائشة بكار امس



أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق الجديدة - حي الطمليس المواطن (ي.ح.) ونجله (ك.ح.) لمشاركتهما في الإشكال الذي حصل في منطقة عائشة بكار بتاريخ 10 /2 /2023.



ضُبط في حوزتهما سلاحان حربيان نوع كلاشنكوف ومسدس حربي ورمانات يدوية وكمية من الذخائر، بحسب بيان للجيش اللبناني.