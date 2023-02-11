دخل لبنان خلسة واستأجر منزلا وحول غرفة الجلوس الى عيادة لمعاينة المرضى واجراء عمليات..

طبيبان سوريان يمارسان الطب في لبنان بلا تراخيص... في قبضة أمن الدولة



في هذا المنزل هنا في قب الياس البقاعية طبيب سوري دخل لبنان بطريقة غير شرعية، استأجر المنزل وراح يمارس مهنة الطب في غرفة الجلوس.

عاين مرضى واجرى بعض العمليات الجراحية المحدودة. هو طبيب متخصص بالمسالك البولية اصلا لكنه مارس المهنة في شكل عام وعاين حالات مختلفة أوسع من اختصاصه.



في منزله أو عيادته الذي داهمه جهاز أمن الدولة برفقة طبيب وزارة الصحة في البقاع قبل اسبوعين تقريبا أدوية مهربة وأدوات جراحية..