قتيل بإطلاق نار فجراً على اوتستراد البداوي

قتيل بإطلاق نار فجراً على اوتستراد البداوي





تعرض ا. ك. المقلب (السنفور) فجر اليوم الى اطلاق نار على اوتستراد البدواي من قبل مجهول، ليفرّ بعدها الى جهة مجهولة.



وعلى الفور، حضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى المنلا بحاله حرجه لتلقي العلاج نتيجة تعرضه لعدة طلقات نارية في انحاء جسده. وما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه ، فيما لا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة.