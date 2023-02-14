عصابة مسلّحة لسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة... وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها وتوقف 4 منهم

أقدم مجهولون بتاريخ 18-1-2023، على سرقة اسلاك كهربائية عائدة لشركة كهرباء لبنان في منطقة الاقليم قضاء الشوف الممتدة بين المحتقرة وبكيفا بطول 1 كلم على ٣ خطوط، قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 13،554 دولار اميركي.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في مناطق حصول عمليات السرقة المذكورة، وبنتيجة الكشف الميداني والتقني، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنشط بعمليات سرقة الاسلاك الكهربائية ضمن مناطق الشوف، ومن بينهم:



- ت. ع. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

- ن. ع. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد)

- ب. ع. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة)

- م. ع. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)



وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 8-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذّت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية متزامنة نتج عنها توقيف الاول والثاني والثالث في محلة الجاهلية، والرابع في محلة طريق المطار داخل أحد المنتجعات السياحية. وقد ضبط مع الاول مبلغ 68 مليون ليرة لبنانية، و1،000 دولار امريكي، وبندقية نوع "بومب اكشن"، و4 طلقات عائدة لها صالحة للاستعمال، ومع الرابع كمية من حشيشة الكيف ومبلغ 24،700،000 ل.ل.، ومسدس حربي مع ممشطين و5 طلقات صالحة للاستعمال، و"بومب اكشن" لون اسود مع 17 طلقة صالحة للاستعمال، وقطعتين حديديتين متوسطتي الحجم.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة حيث نفذوا 6 عمليات سرقة أسلاك في مناطق الشوف وعاليه ومنها بكيفا - مزرعة الضهر ودير القمر وجسر القاضي.



وبحسب بلاغ المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.