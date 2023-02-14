أمن الدولة يوضح: الخيم التي نهدمها غير مأهولة

توضيح من أمن الدولة..

أوضح مصدر في أمن الدّولة ما تناقلت بعض الوسائل الإعلاميّة، عن خبر هدم أمن الدولة خيم للنازحين السوريّين في بعض المخيّمات بعد طردهم منها.



وأكّد المصدر أنّ هدم الخيم الخالية هذه من السكّان، في مختلف المخيّمات، أمر روتينيّ تقوم به المديريّة تنفيذاً لقرارات المحافظين التي تستند على قرارات حكوميّة رسميّة، إذ تبيّن أنه يتمّ تأجيرها من قبل بعض المنتفعين، لأغراض منافية للأخلاق والقانون.



وقال المصدر: "المديريّة العامّة لأمن الدّولة سوف تتابع عملها هذا، حمايةً لأمن المخيّمات والنازحين على السّواء وتطبيقاً للقوانين المرعيّة الإجراء".