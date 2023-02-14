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توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات

أمن وقضاء
2023-02-14 | 15:03
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توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات
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توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات

توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات

بتاريخ 14/02/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطنين (أ.ش.) و(م.ص.) والسوري (ب.ب.) لإقدامهم على ترويج المخدرات في المنطقة المذكورة، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها (1460 ظرفًا من مادة الكوكايين والباز الكوكايين، 20 طبة من باز الكوكايين، 60 ظرفًا من حشيشة الكيف، 3 أكياس من الماريجوانا)، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ومسدس حربي ودراجتين ناريتين.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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