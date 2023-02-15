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سلبا امرأة حقيبتها... وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما
أمن وقضاء
2023-02-15 | 04:11
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سلبا امرأة حقيبتها... وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما
إليكم تفاصيل ما حصل...
بتاريخ 3-2-2023 وفي محلة التل - طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلّان دراجة آلية على سلب مواطنة حقيبتها وبداخلها أموال ومجوهرات بقيمة حوالى 15,000 دولار أميركي، وخلال فرارهما أقدم أحدهما على إطلاق النار في الهواء بعد محاولة توقيفه من قبل أحد المارة.
وبناء عليه، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تم التوصّل إلى تحديد هويتهما، وهما:
- ع. س. (مواليد عام 1994، لبناني)
- ن. م. (مواليد عام 1998، لبناني).
وبتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّتَيْ المنكوبين وحوش العبيد، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وأنهما نفّذا عملية السلب بعد أن توافرت لهما معلومات بالتواتر أن المرأة المستهدفة تحمل في حقيبتها كمية كبيرة من المجوهرات والأموال، فقاما بمراقبتها وتنفيذ العملية. كما أضافا أنهما قاما برهن الذهب لدى أحد الأشخاص المشبوهين في مخيّم البداوي مقابل مبلغ 5,000 دولار أميركي.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أعيد المبلغ المسترجع إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.
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شعبة المعلومات
توقيف
توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات
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