أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلبا امرأة حقيبتها... وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

أمن وقضاء
2023-02-15 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلبا امرأة حقيبتها... وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
سلبا امرأة حقيبتها... وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما

إليكم تفاصيل ما حصل...

بتاريخ 3-2-2023 وفي محلة التل - طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلّان دراجة آلية على سلب مواطنة حقيبتها وبداخلها أموال ومجوهرات بقيمة حوالى 15,000 دولار أميركي، وخلال فرارهما أقدم أحدهما على إطلاق النار في الهواء بعد محاولة توقيفه من قبل أحد المارة.

وبناء عليه، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف هوية الفاعلَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تم التوصّل إلى تحديد هويتهما، وهما:

- ع. س. (مواليد عام 1994، لبناني)
- ن. م. (مواليد عام 1998، لبناني).

وبتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّتَيْ المنكوبين وحوش العبيد، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وأنهما نفّذا عملية السلب بعد أن توافرت لهما معلومات بالتواتر أن المرأة المستهدفة تحمل في حقيبتها كمية كبيرة من المجوهرات والأموال، فقاما بمراقبتها وتنفيذ العملية. كما أضافا أنهما قاما برهن الذهب لدى أحد الأشخاص المشبوهين في مخيّم البداوي مقابل مبلغ 5,000 دولار أميركي.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أعيد المبلغ المسترجع إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

أمن وقضاء

طرابلس

سلب

شعبة المعلومات

توقيف

توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-13

مخابرات الجيش: سلسلة توقيفات في طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-04

توقيف مشتبه به بجرم ترويج وتعاطي المخدرات في طرابلس (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-30

توقيف 3 أشخاص في منطقة القبة - طرابلس

LBCI
امن وقضاء
2023-01-26

توقيف شخص ارتكب جريمة قتل في مدينة طرابلس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:03

توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-14

أمن الدولة يوضح: الخيم التي نهدمها غير مأهولة

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-14

عصابة مسلّحة لسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة... وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها وتوقف 4 منهم

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-14

قتيل بإطلاق نار فجراً على اوتستراد البداوي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-02-11

طقس لبنان: استقرارٌ جوّي تخرقه بعض التقلّبات

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-10

الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء

LBCI
امن وقضاء
04:28

ينقّبون عن الآثار في مركبا... فأوقفتهم أمن الدّولة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12

واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا

LBCI
أخبار لبنان
06:18

بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي

LBCI
رياضة
13:52

متابعو دوري الأبطال يستقبلون عيد الحب بمباراة نارية بين بي إس جي وبايرن

LBCI
امن وقضاء
13:49

مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عائلة ناصر تعود الى لبنان: حكاية عذاب وتشرد بعد الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:45

فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لقاء للحريري مع صحافيين وإعلاميين ...ماذا في فحوى اللقاء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:00

العثور على جثة الياس حداد في تركيا

LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:15

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...

LBCI
امن وقضاء
13:49

مهمة خاصة تحت ركام فندق اوزهان في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:33

معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق

LBCI
أخبار لبنان
12:10

العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال

LBCI
أخبار سياسية
12:06

معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة