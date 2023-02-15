مخابرات الجيش بقاعًا دهمت معمل أخشاب في المرج توضب فيه حبوب الكبتاغون والمخدرات

مخابرات الجيش بقاعًا دهمت معمل أخشاب في المرج توضب فيه حبوب الكبتاغون والمخدرات

دهمت دورية من مديرية المخابرات في البقاع معملًا للأخشاب في بلدة المرج البقاعية، يعمل على توضيب حبوب الكبتاغون والمخدرات.



وما زالت عمليات الدهم مستمرة حتى الساعة، وتم توقيف عدد من المتورطين وجميعهم من التابعية السورية، وتم اقتيادهم إلى قيادة منطقة البقاع، وبوشرت التحقيقات.