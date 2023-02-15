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طبيب أسنان دون مسوّغ قانونيّ... أوقفته أمن الدّولة
أمن وقضاء
2023-02-15 | 11:21
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طبيب أسنان دون مسوّغ قانونيّ... أوقفته أمن الدّولة
طبيب أسنان دون مسوّغ قانونيّ... أوقفته أمن الدّولة
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في البقاع، السّوري (م. س.)، الذي كان يمارس مهنة طب الأسنان في عيادة الطبيب اللبناني (أ. ج.) في بلدة الصويري دون ترخيص.
وتمّ ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأحيل (م. س.) إلى القضاء المختص.
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