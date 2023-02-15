تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عُثر عليه في محلة جسر خلدة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّم الأمن الداخلي أوصاف رجل مجهول الهويّة، عثر على جثّته في محلّة جسر خلدة.وقال في بيان: "بتاريخ 12-2-2023 عُثر في محلّة جسر خلدة على جثّة رجل مجهول الهويّة، في العقد السادس من العمر تقريباً، قصير القامة، نحيف البنية، حنطيّ البشرة، ملتحٍ، وأبيض الشعر واللحية.نقلت الجثّة إلى مستشفى "كمال جنبلاط".لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 289150-01، تمهيداً لاستلام الجثّة".