القاضية أماني سلامة حددت 16 آذار موعدًا لجلسة إستجواب رياض سلامة وأعضاء مجلس المركزي

القاضية أماني سلامة حددت 16 آذار موعدًا لجلسة إستجواب رياض سلامة وأعضاء مجلس المركزي



حددت قاضية التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة 16 آذار المقبل موعدًا لجلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعضاء مجلس المركزي ومفوض الحكومة بالتكليف لدى المصرف، وذلك على خلفية شكوى جزائية تقدم بها عدد من المودعين في وجه المصارف "المتعسفة في حقهم"، كما ورد في متن الشكوى.