قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، أوصاف شخص مجهول الهويّة نُقِلَ الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم إلى قسم الطوارئ في مستشفى حدّاد – الورديّة، بواسطة سيّارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وذلك نتيجة تعرّضه لوعكة صحيّة أدّت إلى فقدانه الوعي في محلّة وسط بيروت - تقاطع جريدة النهار.



الأوصاف: رجلٌ في العقد السّادس من العمر، معتدل البنية، طوله 180 سنتمراً تقريباً، حنطي البشرة، أصلع الرأس، أشيب ما تبقى من شعره، ذو لحية خفيفة.



العلامات الفارقة: شامة إلى جانب عينه اليسرى وأخرى على مستوى الجهة اليسرى للفم.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن ذويه، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 656317/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.