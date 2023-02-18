نفذوا عملية سطو مسلح إستهدفت محلًا لتحويل الأموال في السامرية وشعبة المعلومات أوقفتهم

نفذوا عملية سطو مسلح إستهدفت محلًا لتحويل الأموال في السامرية وشعبة المعلومات أوقفتهم

بتاريخ 13-1-2023، أقدم مجهولون ملثمون على تنفيذ عملية سطو مسلح طالت محل ‏لتحويل الأموال في محلة السامرية/الكورة، وسلبوا من داخله مبلغ حوالى /80,000/ دولار أميركي، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.



وعلى إثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى كشف هوية الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين:

ن. م. (مواليد عام 1998)

ن. خ. (مواليد عام 1996)

ع. ب. (مواليد عام 1997)

ه. ع. (مواليد عام 2000).



وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.



وبتاريخ 9-2-2023، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة أسفرت عن توقيف الأول في محلة حوش العبيد/الميناء، والثاني والثالث في محلة شارع عزمي والرابع في محلة النخلة/الكورة.



وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم وأنهم خططوا ونفذوا عملية السطو المسلح التي طالت محل تحويل الأموال في محلة السامرية مستخدمين مسدسين حربيين وبندقيتي "كلاشنكوف" و"بوب أكشن"، وتوجهوا بعدها إلى منزل أحد الموقوفين ووزعوا الأموال بالتساوي فيما بينهم.



وقد تم استرجاع قسم من الأموال المسروقة وسلمت إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء