توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات

توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات النشل التي تطال العديد من المواطنين، توصلت المفرزة المذكورة إلى كشف هوية شخص ينشط بهذه العمليات وتحديد مكان إقامته.



وبتاريخ 15-2-2023، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمة منزله في محلة الليلكي وألقت القبض عليه، ويدعى م.ش (مواليد عام 1997، لبناني). وبتفتيشه والمنزل، ضبطت العديد من بطاقات هوية وجوازات سفر لأشخاص وقعوا ضحية أعماله، وكمية من مادة حشيشة الكيف وأوراق لف.



وبالتحقيق معه، إعترف بإقدامه على متن دراجة آلية على عدة عمليات نشل ضمن محافظة بيروت وضواحيها، كما صرح بتعاطيه المخدرات. وقد تعرف إليه عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله، واتخذوا بحقه صفة الإدعاء الشخصي، وتسلموا أوراقهم الثبوتية.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الإتصال على الرقم: 451162-01، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.