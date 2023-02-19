استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به

في مطار بيروت... موظف يسرق من حقائب المسافرين!

توافرت معلومات لدى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، أنه بتاريخ 20-1-2023 سافر أحد المواطنين من لبنان متوجهاً الى دبي، وبعد وصوله الى وجهته اكتشف أنه تعرّض لعملية سرقة طالت 4 هواتف خلوية من داخل حقيبة السفر.



وبناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الفصيلة المذكورة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم في العملية، وتبيّن انهم من الجنسية البنغلادشية ويعملون لصالح إحدى الشركات في المطار، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 9-2-2023، تم استحضار المدعو: أ. ب. (مواليد عام 1993، بنغلادشي). وباستماعه، أفاد بأن صديقه الذي يعمل معه بالشركة ذاتها ويدعى: - أ. ح. (مواليد عام 1998، بنغلادشي) هو من أعطاه الهاتف الخلوي.



وعلى الأثر، جرى إحضار الأخير، وبتفتيشه ضبط بحوزته كيسٌ بداخله 4 هواتف خلوية وكمية من المصاغ، عبارة عن عقد مزخرف، "بلاك" عدد 2، 3 أقراط، سلسال، سوار عدد 11، خاتم.



وبالتحقيق معه، اعترف أن الهواتف التي تم ضبطها أقدم على سرقتها منذ حوالى 20 يوماً، وبقيامه ببيع هاتف لأحد مواطنيه ويدعى: أ. ج. (مواليد عام 1987، بنغلادشي) لقاء مبلغ 300$. كذلك صرّح بأن المصاغ الذهبية كان قد سرقها منذ حوالى الشهرين.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد ترك (أ. ب.) لقاء سند إقامة وأوقف الثاني، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (أ. ج.) بناء على إشارة القضاء.