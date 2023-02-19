رانيا وابنها مجد خرجا ولم يعودا... هل من يعرف عنهما شيئا؟

قوى الأمن تعمم صورة مفقودين

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودَين: رانيا محمّد نور الناجي المعروف بـ"الدرنب" (مواليد عام 1982، سوريّة) ومجد إسماعيل حمدان (مواليد عام 2019، لبناني) وهو ابنها اللذّان غادرا بتاريخ 12-02-2023 منزلهما الكائن في بلدة شبعا ولم يعودا لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 531226-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.