الجيش: توقيف مطلوبَين بجرم إطلاق النار في بلدة المنصورة – البقاع

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 19 /2 /2023، دهمت قوة من الجيش في بلدة المنصورة – البقاع منزلي المواطنَين (إ.ح.) و(ج.ش.) لكونهما مطلوبَين بجرم إطلاق النار بتاريخ 18 /2 /2023 وأوقفتهما وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



وبحسب البيان، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.