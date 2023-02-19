أدرعي: محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل

رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من #لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي حيث تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبهًا به وصادروا أربعة مسدسات وعددًا من المخازن بقيمة حوالي 150,000 شيكل pic.twitter.com/Jl6MoAFOCr
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2023
رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من #لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي حيث تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبهًا به وصادروا أربعة مسدسات وعددًا من المخازن بقيمة حوالي 150,000 شيكل pic.twitter.com/Jl6MoAFOCr