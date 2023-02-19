أدرعي: محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر، أن قوات الجيش الاسرائيلي رصدت الليلة الماضية "محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي حيث تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبها به وصادروا أربعة مسدسات وعددا من المخازن بقيمة حوالي 150,000 شيكل".