مداهمات في دوائر عقارية جونية وتوقيف موظفين اثنين

نفذت صباح اليوم قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مداهمات في بعض الدوائر العقارية في مدينة جونية للإشتباه في تقاضي بعض الموظفين في هذه الدوائر رشى من المواطنين لإنجاز معاملاتهم. وأوقفت موظفين إثنين على ذمة التحقيق.