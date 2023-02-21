توقيف سارق منازل في حاصبيا

توقيف سارق منازل في حاصبيا



أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية المدعو و.ع.د. الذي اعترف بإقدامه على سرقة عدد من المنازل في بلدة حاصبيا، بالإشتراك مع شخص اخر يدعى ر.ع. والتحقيق جار بناء لإشارة القضاء المختص.